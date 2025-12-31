Sage Aktie
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Sage-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,04 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Sage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,570 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 179,54 GBP, da sich der Wert eines Sage-Anteils am 30.12.2025 auf 10,84 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 79,54 Prozent gleich.
Sage war somit zuletzt am Markt 10,27 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
