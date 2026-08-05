Sage Aktie

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WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03

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Frühe Investition 05.08.2026 10:03:52

FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sage-Aktie Anlegern gebracht.

Am 05.08.2021 wurde die Sage-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,25 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,789 Sage-Papiere. Die gehaltenen Sage-Anteile wären am 04.08.2026 139,20 GBP wert, da der Schlussstand 10,10 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,20 Prozent zugenommen.

Alle Sage-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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