FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sage von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Sage gewesen.

Das Sage-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sage-Anteile bei 13,01 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Sage-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,689 Sage-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 10,66 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,97 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18,03 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Sage einen Börsenwert von 10,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at