Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Performance im Blick
|
07.01.2026 10:03:58
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sage von vor einem Jahr bedeutet
Das Sage-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sage-Anteile bei 13,01 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Sage-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,689 Sage-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 10,66 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,97 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18,03 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Sage einen Börsenwert von 10,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sage PLC
|
07.01.26
|FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sage von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
02.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
31.12.25
|FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.12.25
|FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.12.25
|FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.12.25
|FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sage von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.12.25
|Aufschläge in London: Zum Handelsstart Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
09.12.25
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Sage PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sage PLC
|12,41
|0,32%