FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 28.04.2016 wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,56 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3 909,625 Scottish Mortgage Investment Trust-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55 067,07 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Anteils am 27.04.2026 auf 14,09 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 450,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust bezifferte sich zuletzt auf 15,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at