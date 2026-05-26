Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Rentabler Scottish Mortgage Investment Trust-Einstieg?
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26.05.2026 10:03:47
FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,60 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,462 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers auf 14,98 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 576,15 GBP wert. Mit einer Performance von +476,15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Scottish Mortgage Investment Trust wurde am Markt mit 16,53 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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