Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

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WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

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Scottish Mortgage Investment Trust-Anlage 23.06.2026 10:04:02

FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie bei 2,57 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 388,954 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.06.2026 5 610,66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14,43 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 461,07 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust bezifferte sich zuletzt auf 16,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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