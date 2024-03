FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Scottish Mortgage Investment Trust gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,91 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,367 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 178,37 GBP, da sich der Wert einer Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie am 25.03.2024 auf 8,76 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 78,37 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust bezifferte sich zuletzt auf 12,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at