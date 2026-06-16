Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

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Profitables Scottish Mortgage Investment Trust-Investment? 16.06.2026 10:03:56

FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier bei 12,27 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,147 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie auf 14,50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,13 GBP wert. Damit wäre die Investition 18,13 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust bezifferte sich zuletzt auf 16,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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