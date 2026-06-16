Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Profitables Scottish Mortgage Investment Trust-Investment?
|
16.06.2026 10:03:56
FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier bei 12,27 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,147 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie auf 14,50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,13 GBP wert. Damit wäre die Investition 18,13 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust bezifferte sich zuletzt auf 16,18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc
|
16.06.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
16.06.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
16.06.26
|FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.06.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.06.26
|FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.06.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.06.26
|Gute Stimmung in London: Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)