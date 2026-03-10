Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor einem Jahr eingebracht
Am 10.03.2025 wurde die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers betrug an diesem Tag 9,60 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier investiert hätte, befänden sich nun 104,167 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.03.2026 1 192,19 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,45 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,22 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust belief sich zuletzt auf 12,37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
