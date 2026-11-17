Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Frühes Investment
|
17.11.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile bei 10,82 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 92,421 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 353,51 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers am 16.11.2026 auf 14,65 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,35 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Scottish Mortgage Investment Trust eine Marktkapitalisierung von 15,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
16.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.26
|FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Verluste in London: FTSE 100 am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
05.11.26
|LSE-Handel FTSE 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Aktien in diesem Artikel
|Scottish Mortgage Investment Trust Plc
|17,51
|0,00%