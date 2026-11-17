Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile bei 10,82 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 92,421 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 353,51 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers am 16.11.2026 auf 14,65 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,35 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Scottish Mortgage Investment Trust eine Marktkapitalisierung von 15,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at