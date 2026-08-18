Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Scottish Mortgage Investment Trust-Performance im Blick
|
18.08.2026 10:03:34
FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,09 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investierten, hätten nun 32,415 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 14,51 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 470,18 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 370,18 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Scottish Mortgage Investment Trust belief sich jüngst auf 15,52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
13.08.26
|LSE-Handel FTSE 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
11.08.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.08.26
|FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.08.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt mittags nach (finanzen.at)
Analysen zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Scottish Mortgage Investment Trust Plc
|16,61
|-2,35%