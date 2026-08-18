FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,09 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investierten, hätten nun 32,415 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 14,51 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 470,18 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 370,18 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Scottish Mortgage Investment Trust belief sich jüngst auf 15,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at