Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

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Scottish Mortgage Investment Trust-Investmentbeispiel 31.03.2026 10:03:49

FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Investment verdienen können.

Das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,60 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 385,060 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.03.2026 gerechnet (11,75 GBP), wäre die Investition nun 4 524,45 GBP wert. Damit wäre die Investition um 352,45 Prozent gestiegen.

Alle Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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