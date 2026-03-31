Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Scottish Mortgage Investment Trust-Investmentbeispiel
|
31.03.2026 10:03:49
FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,60 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 385,060 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.03.2026 gerechnet (11,75 GBP), wäre die Investition nun 4 524,45 GBP wert. Damit wäre die Investition um 352,45 Prozent gestiegen.
Alle Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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