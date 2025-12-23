FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Scottish Mortgage Investment Trust-Papier statt. Diesen Tag beendete die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie bei 7,22 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,858 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.12.2025 163,53 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,80 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,53 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Scottish Mortgage Investment Trust zuletzt 12,81 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
