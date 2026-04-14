FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier bei 6,64 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert, befänden sich nun 15,060 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie auf 13,62 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 205,12 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 105,12 Prozent vermehrt.

Scottish Mortgage Investment Trust war somit zuletzt am Markt 14,67 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at