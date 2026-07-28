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Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

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Profitable Scottish Mortgage Investment Trust-Investition? 28.07.2026 10:03:44

FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,83 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,234 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.07.2026 122,71 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,29 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 22,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust bezifferte sich zuletzt auf 14,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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