FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier bei 11,04 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,058 Anteile im Depot. Die gehaltenen Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile wären am 09.02.2026 110,87 GBP wert, da der Schlussstand 12,24 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 10,87 Prozent vermehrt.

Scottish Mortgage Investment Trust wurde am Markt mit 13,12 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at