FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,95 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 91,324 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 331,96 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers am 24.08.2026 auf 14,59 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +33,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust belief sich zuletzt auf 15,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at