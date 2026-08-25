Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Profitabler Scottish Mortgage Investment Trust-Einstieg?
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25.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,95 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 91,324 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 331,96 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers am 24.08.2026 auf 14,59 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +33,20 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust belief sich zuletzt auf 15,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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