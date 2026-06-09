FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie gebracht.

Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,87 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 456,452 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 943,78 GBP, da sich der Wert einer Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie am 08.06.2026 auf 14,38 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 109,44 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Scottish Mortgage Investment Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 16,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at