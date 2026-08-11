Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

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Lukrative Scottish Mortgage Investment Trust-Investition? 11.08.2026 10:04:10

FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,57 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 736,920 Scottish Mortgage Investment Trust-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 14,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 350,04 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,50 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Scottish Mortgage Investment Trust zuletzt 15,10 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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