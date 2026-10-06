FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.10.2021 wurde die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,52 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 73,950 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 1 198,36 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 16,21 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 19,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust belief sich zuletzt auf 16,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at