Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

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WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

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Scottish Mortgage Investment Trust-Anlage im Blick 22.09.2026 10:03:35

FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie bei 11,38 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investierten, hätten nun 879,121 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 665,93 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers am 21.09.2026 auf 15,55 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,66 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust belief sich zuletzt auf 16,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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