Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Lohnendes Scottish Mortgage Investment Trust-Investment?
|
24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scottish Mortgage Investment Trust-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile bei 7,13 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hat, hat nun 1 402,525 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 14,49 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 315,57 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 103,16 Prozent angewachsen.
Scottish Mortgage Investment Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,42 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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