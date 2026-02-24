Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Lohnendes Scottish Mortgage Investment Trust-Investment?
|
24.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scottish Mortgage Investment Trust-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie bei 11,95 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investierten, hätten nun 837,037 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,34 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 10 324,85 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,25 Prozent vermehrt.
Scottish Mortgage Investment Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,34 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!