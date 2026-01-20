Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Lohnender Scottish Mortgage Investment Trust-Einstieg?
|
20.01.2026 10:04:06
FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,34 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hat, hat nun 13,624 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 161,58 GBP, da sich der Wert einer Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie am 19.01.2026 auf 11,86 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 161,58 GBP entspricht einer Performance von +61,58 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Scottish Mortgage Investment Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 13,20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
