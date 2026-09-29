FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Scottish Mortgage Investment Trust-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,70 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,934 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 233,80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15,66 GBP belief. Damit wäre die Investition um 133,80 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust bezifferte sich zuletzt auf 16,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at