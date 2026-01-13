Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

Scottish Mortgage Investment Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

Lukrativer Scottish Mortgage Investment Trust-Einstieg? 13.01.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie Anlegern gebracht.

Am 13.01.2025 wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier bei 9,87 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 013,582 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.01.2026 auf 12,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 315,02 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,15 Prozent erhöht.

Insgesamt war Scottish Mortgage Investment Trust zuletzt 13,15 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

