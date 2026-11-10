Scottish Mortgage Investment Trust Aktie

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WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

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Scottish Mortgage Investment Trust-Investment 10.11.2026 10:03:31

FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,25 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,741 Scottish Mortgage Investment Trust-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers auf 15,02 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 461,73 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +361,73 Prozent.

Scottish Mortgage Investment Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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