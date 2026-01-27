FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Scottish Mortgage Investment Trust-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile an diesem Tag 12,69 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, hätte er nun 78,812 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,02 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 947,32 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 5,27 Prozent vermindert.

Scottish Mortgage Investment Trust wurde am Markt mit 13,11 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at