Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Scottish Mortgage Investment Trust-Performance
|
30.12.2025 10:03:41
FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Verlust hätte eine Scottish Mortgage Investment Trust-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier bei 12,16 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 82,263 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,76 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 967,00 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3,30 Prozent.
Scottish Mortgage Investment Trust wurde am Markt mit 12,89 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!