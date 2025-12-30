FTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Verlust hätte eine Scottish Mortgage Investment Trust-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier bei 12,16 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 82,263 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,76 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 967,00 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3,30 Prozent.

Scottish Mortgage Investment Trust wurde am Markt mit 12,89 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at