Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Segro-Performance im Blick
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29.04.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Segro-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,99 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25,042 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,97 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 174,49 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 74,49 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Segro eine Börsenbewertung in Höhe von 9,54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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