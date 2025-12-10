Segro Aktie

Lukrative Segro-Anlage? 10.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Segro-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Segro-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Segro-Anteile an diesem Tag 4,09 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Segro-Aktie investiert hat, hat nun 2 442,169 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 968,19 GBP, da sich der Wert einer Segro-Aktie am 09.12.2025 auf 6,95 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 69,68 Prozent.

Der Börsenwert von Segro belief sich jüngst auf 9,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

