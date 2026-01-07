Segro Aktie

Segro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Segro-Investition im Blick 07.01.2026 10:03:58

FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Segro-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Segro-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Segro-Papiers betrug an diesem Tag 4,06 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 465,775 Segro-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Segro-Papiers auf 7,19 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 733,85 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 77,34 Prozent zugenommen.

Segro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Segro PLC (REIT)

mehr Nachrichten

Analysen zu Segro PLC (REIT)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Segro PLC (REIT) 8,50 2,41% Segro PLC (REIT)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen