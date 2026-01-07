FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Segro-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Segro-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Segro-Papiers betrug an diesem Tag 4,06 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 465,775 Segro-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Segro-Papiers auf 7,19 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 733,85 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 77,34 Prozent zugenommen.

Segro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at