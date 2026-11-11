FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Segro-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Segro-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Segro-Anteile bei 3,96 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 252,409 Segro-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 9,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 320,14 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 132,01 Prozent zugenommen.

Segro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at