Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Hochrechnung
|
25.11.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Segro-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Segro-Anteile letztlich bei 8,09 GBP. Bei einem Segro-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,364 Segro-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,01 GBP, da sich der Wert einer Segro-Aktie am 24.11.2026 auf 9,14 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,01 Prozent gesteigert.
Der Segro-Wert an der Börse wurde auf 12,32 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Segro PLC (REIT)
|
25.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
25.11.26
|FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
23.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
20.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Segro PLC (EQS Group)
|
19.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Segro PLC (EQS Group)
|
18.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Segro PLC (EQS Group)
|
18.11.26
|FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Segro PLC (REIT)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Segro PLC (REIT)
|11,20
|1,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- US-Börsen schließen über ihren Tagestiefs -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.