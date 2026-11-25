So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Segro-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Segro-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Segro-Anteile letztlich bei 8,09 GBP. Bei einem Segro-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,364 Segro-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,01 GBP, da sich der Wert einer Segro-Aktie am 24.11.2026 auf 9,14 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,01 Prozent gesteigert.

Der Segro-Wert an der Börse wurde auf 12,32 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at