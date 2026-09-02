Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Rentable Segro-Anlage?
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02.09.2026 10:03:27
FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Segro-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Segro-Anteile 7,26 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,778 Segro-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,33 GBP, da sich der Wert einer Segro-Aktie am 01.09.2026 auf 9,53 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 31,33 Prozent.
Segro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,00 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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