FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Segro von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Segro-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Segro-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Segro-Anteile bei 3,99 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,072 Segro-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Segro-Aktien wären am 21.07.2026 217,97 GBP wert, da der Schlussstand 8,69 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 117,97 Prozent erhöht.

Segro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at