FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Segro von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Segro-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Segro-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Segro-Papier bei 6,81 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,676 Segro-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,30 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 107,13 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,13 Prozent zugenommen.

Segro wurde am Markt mit 9,88 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at