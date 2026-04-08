Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Profitable Segro-Anlage?
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08.04.2026 10:03:55
FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Segro-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 08.04.2025 wurde das Segro-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,24 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,026 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Segro-Papiers auf 6,64 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,41 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,41 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Segro einen Börsenwert von 9,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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