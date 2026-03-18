Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Frühes Investment
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18.03.2026 10:04:50
FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Segro-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Segro-Anteile bei 7,38 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,557 Segro-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.03.2026 102,93 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,59 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,93 Prozent.
Der Marktwert von Segro betrug jüngst 10,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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