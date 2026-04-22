FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das Segro-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Segro-Aktie bei 10,10 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 990,297 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.04.2026 auf 7,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 080,62 GBP wert. Damit wäre die Investition um 29,19 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Segro eine Börsenbewertung in Höhe von 9,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at