Profitable Segro-Investition? 18.02.2026 10:04:02

FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Segro von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Segro eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Segro-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 8,66 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 154,468 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.02.2026 auf 7,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 212,65 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -7,87 Prozent.

Segro war somit zuletzt am Markt 10,60 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

