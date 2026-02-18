Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Profitable Segro-Investition?
|
18.02.2026 10:04:02
FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Segro von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Segro-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 8,66 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 154,468 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.02.2026 auf 7,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 212,65 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -7,87 Prozent.
Segro war somit zuletzt am Markt 10,60 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
