Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Lukratives Segro-Investment?
|
05.11.2025 10:05:10
FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Segro-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 05.11.2020 wurde die Segro-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Segro-Anteile an diesem Tag 9,52 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,504 Segro-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,09 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,43 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,57 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Segro belief sich zuletzt auf 9,41 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Segro PLC (REIT)
|8,00
|0,00%
