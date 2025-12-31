FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Segro-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Segro-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Segro-Anteile bei 9,48 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Segro-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 055,245 Segro-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Segro-Papiers auf 7,19 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 591,43 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 24,09 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Segro bezifferte sich zuletzt auf 9,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at