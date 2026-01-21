FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Segro von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Segro-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Segro-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 8,11 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 123,305 Segro-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Segro-Papiers auf 7,31 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 901,85 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,82 Prozent verringert.

Segro wurde am Markt mit 10,01 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at