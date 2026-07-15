FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Segro von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Segro-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Segro-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Segro-Aktie bei 11,68 GBP. Bei einem Segro-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 856,293 Segro-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 8,61 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 369,25 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 26,31 Prozent vermindert.

Segro markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at