FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Segro-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Segro-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Segro-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8,04 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 243,781 Segro-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.05.2026 8 567,16 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,89 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,33 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Segro bezifferte sich zuletzt auf 9,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at