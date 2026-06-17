FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Segro-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 17.06.2021 wurde die Segro-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,95 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Segro-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 91,366 Segro-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 7,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 685,06 GBP wert. Damit wäre die Investition um 31,49 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Segro betrug jüngst 10,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at