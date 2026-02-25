Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Segro-Anlage
|
25.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Segro von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Segro-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,27 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Segro-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,787 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.02.2026 auf 8,11 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,46 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 12,54 Prozent.
Der Marktwert von Segro betrug jüngst 11,04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
