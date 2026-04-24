FTSE 100-Wert Segro-Aktie: Über diese Dividende können sich Segro-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Segro am 23.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,31 GBP je Aktie vereinbart. Das sind 6,90 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Segro beträgt 405,00 Mio. GBP. Damit wurde die Segro-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 46,21 Prozent erhöht.

Segro-Auszahlungsrendite

Via London beendete die Segro-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 7,12 GBP. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Segro wird das Segro-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Der Segro-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,32 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vergleich zum Vorjahr somit Prozent an, denn damals betrug sie noch 4,18 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Segro-Kurs via London 3,28 Prozent verteuert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 65,92 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Segro

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,33 GBP. Die Dividendenrendite würde demnach auf 4,59 Prozent steigen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Segro

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Segro beträgt aktuell 9,658 Mrd. GBP. Das KGV von Segro beläuft sich aktuell auf 17,68. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Segro auf 726,000 Mio.GBP, das EPS machte 0,41 GBP aus.

Redaktion finanzen.at