FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Severn Trent Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Severn Trent am 09.07.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 1,26 GBP je Aktie beschlossen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 1,22 GBP angesetzt wurde. 371,00 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Das sind 4,21 Prozent mehr als im Vorjahr.

Severn Trent-Dividendenrendite im Fokus

Zum London-Schluss notierte die Severn Trent-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 29,54 GBP. Der Dividendenabschlag auf das Severn Trent-Papier erfolgt am 10.07.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Severn Trent-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Severn Trent-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 verzeichnet die Severn Trent-Aktie eine Dividendenrendite von 4,08 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 4,81 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Severn Trent-Kurs via London 11,33 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 89,15 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Severn Trent

Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,30 GBP. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,41 Prozent hinzugewinnen.

Kerndaten der Severn Trent-Aktie

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Severn Trent beträgt aktuell 8,933 Mrd. GBP. Severn Trent verfügt über ein KGV von aktuell 25,02. Im Jahr 2026 erzielte Severn Trent einen Umsatz von 2,831 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 1,24 GBP.

Redaktion finanzen.at